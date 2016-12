InDesign ist heute in der Druck- und Werbeindustrie eines der am meisten verbreiteten Programme überhaupt. Zunehmend wird es auch von Anwendern aus dem Marketing eingesetzt, z. B. für interne Drucksachen, Werbemittel, Dokumentationen und Präsentationen. InDesign fügt Text und Bild zu «Layouts» zusammen. Das grosse Plus gegenüber den Programmen aus der Office-Welt: Bei entsprechender Handhabung sind die Ergebnisse bereits druckfertig - sie sind optimiert für die Weiterverarbeitung in einer modernen Druckerei.

Mit InDesign können Sie alles erstellen, was gedruckt werden soll: Visitenkarten, Flyer und Prospekte; Plakate, Verpackungen und Etiketten; Zeitschriften, Zeitungen und Bücher; Bedienungsanleitungen, Dokumentationen und Kataloge. Viele Unternehmen setzen InDesign ein, um ihre gängigen Drucksachen selbst zu produzieren.